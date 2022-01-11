‘Tüm imkánlarımızı seferber etmeye hazırız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı
üye ve gözlemci devletlerin dışişleri bakanlarının Kazakistan
'daki gelişmeleri değerlendirdiği çevrim içi olağanüstü toplantıda konuştu. Çavuşoğlu, "Durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye olarak en başından beri Kazak
makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi. Cumhurbaşkanımız, başta Tokayev olmak üzere, üye devletlerin devlet başkanlarıyla temas halinde. Kardeşlerimizin bu zor gününde yanlarında olmayı borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkânlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkâlarımızı seferber etmeye hazırız." ANKARA
ÇAVUŞOĞLU ÇİN'E GİDIYOR
DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Çin Halk Cumhuriyeti
'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır" denildi.