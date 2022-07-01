Tüm NATO üyeleri kabul etti

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan metnin NATO üyesi ülkelerin tamamının desteklediği bir belgeye dönüştüğü belirtiliyor. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarına "teröre verilen desteği kesmeleri" şartıyla izin vermesi Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. Zirve bildirisinde de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edildikleri duyurulurken, 18. maddede Türkiyeİsveç- Finlandiya arasındaki üçlü mutabakata yer verilerek, "Bütün müttefiklerin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesinin hayati önem taşıdığı" vurgulandı.