Tüm zamanların en ilginç mesajı! Firma şoka uğradı, sosyal medya ikiye bölündü

"BU EKSİKLİĞİ NASIL GÖRMÜYORSUNUZ?"

Postanın devamında ise "Sadece özen ve detaylarda dikkat eksikliğine dikkat çekilmesi gerekiyor. Sizin ve çalışanlarınızın bu eksikliği görmemiş olması oldukça ilginç" dedi.

YÖNETİCİLERE ÇAĞRI

E-postanın sonunda işletme sahibinin bu konuyu üst düzey yönetici ile görüşüp tesisin sulanması önerildi. Hatta, "Üst düzey yöneticinizle konuşup olayı çözüme kavuşturana kadar birkaç kase su ile geçici bir çözüm sağlayabilirsiniz" denildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu e-posta sosyal medyayı ikiye böldü. Facebook'ta kullanıcılar, e-posta sahibinin haddini aştığını ifade etti. Diğer bir kısım kullanıcı ise işletmeyi sorumsuz olmakla suçladı. Kullanıcılardan biri "Bu e-postaya yüzde 100 katılıyorum. Bence bu çok komik ve eğlenceli bir hareket" dedi.