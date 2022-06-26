Tüm zamanların en ilginç mesajı! Firma şoka uğradı, sosyal medya ikiye bölündü

Avustralya'daki Perth şehrinde faaliyet gösteren bir firma, oldukça ilginç bir olay yaşadı. Kendilerine gelen bir e-postada firma, Hay Street'teki ofislerinin dışında bulunan ve sağlıksız görünen vazo içindeki bitkileri sulamadıkları için suçlandığını ifade etti.
"BİNANIZIN HALİ ORTADA"
E-postada "Bu durum işletmenizi kötü gösteriyor" ifadelerine yer verildi. Yazının devamında, "Yaşama özen gösterme ve teknoloji sorunlarınızı giderme işindesiniz, ancak binanızın önü görülüyor" dedi.
"BU EKSİKLİĞİ NASIL GÖRMÜYORSUNUZ?"
Postanın devamında ise "Sadece özen ve detaylarda dikkat eksikliğine dikkat çekilmesi gerekiyor. Sizin ve çalışanlarınızın bu eksikliği görmemiş olması oldukça ilginç" dedi.
YÖNETİCİLERE ÇAĞRI
E-postanın sonunda işletme sahibinin bu konuyu üst düzey yönetici ile görüşüp tesisin sulanması önerildi. Hatta, "Üst düzey yöneticinizle konuşup olayı çözüme kavuşturana kadar birkaç kase su ile geçici bir çözüm sağlayabilirsiniz" denildi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Söz konusu e-posta sosyal medyayı ikiye böldü. Facebook'ta kullanıcılar, e-posta sahibinin haddini aştığını ifade etti. Diğer bir kısım kullanıcı ise işletmeyi sorumsuz olmakla suçladı. Kullanıcılardan biri "Bu e-postaya yüzde 100 katılıyorum. Bence bu çok komik ve eğlenceli bir hareket" dedi.