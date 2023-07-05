Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Son dönemde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle dünya kavruluyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı geçtiğimiz gün 17.18 dereceye ulaşarak, 19. yüzyılın sonunda kayıtlar tutulmaya başladığı dönemden bu yana sıcaklık rekorunu kırdı. ABD Ulusal Çevresel Tahminler Merkezleri'ne göre küresel ortalama sıcaklığın 17.18 derece olarak ölçüldüğü 4 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Daha önceki en sıcak gün rekoru ise bu rekordan sadece bir gün önce 17.01 ile 3 Temmuz Pazartesi günü kırılmıştı. ABD'li araştırmacılar rekorun kırılmasında El Nino'nun yanı sıra insan kaynaklı küresel ısınmanın da etkisinin olduğu görüşünde. Bahar aylarında İspanya ve Asya'daki pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken ilerleyen aylarda insanların pek fark etmediği, Kuzey Denizi gibi bölgelerde sıcak hava dalgaları gerçekleşti. Bu hafta ise Çin'de etkisini hissettiren sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı yerlerde hava 35 derecenin üzerine çıktı. ABD'nin güneyinde de sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üzerinde seyrediyor.