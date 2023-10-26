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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Tünellere kimyasal ve sinir gazı

Tünellere kimyasal ve sinir gazı
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ABD destekli İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarında kimyasal silah kullanacağı ileri sürüldü. İsrail'in kara harekâtı kapsamında Filistinli direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü. İsrail'in Gazze'deki tünellerde, ABD'li Delta Gücü komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah kullanmayı planladığı belirtildi. Haberlerde "Tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacak" ifadelerine yer verildi. İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail'in yer altı tünelleri için "sünger bombası" geliştirdiğini duyurdu.
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Tünellere kimyasal ve sinir gazı
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