Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tunus'ta iki hafif uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 29.5.2023 02:44

Tunus'ta iki hafif uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Tunus'ta iki hafif uçağın düşmesi sonucu 2 Fransız turist hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

AA
Tunus’ta iki hafif uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Tunus Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan çöl bölgesindeki Tuzer kentinde, tek motorlu iki hafif uçağın düştüğü, uçaklardan birinin tamamen yandığı ve içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, diğer uçaktaki 2 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin Fransız turistler olduğu belirtilen açıklamada, "Cumartesi günü haber alınamayan iki uçak için yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde, hava kuvvetlerine ait helikopter uçakların enkazlarına ulaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Yaralıların Tuzer Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, kazalara ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunus'ta iki hafif uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA