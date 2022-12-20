Tunus’ta seçimlere katılım yüzde 11’de kaldı

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Buasker, 17 Aralık'ta sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "ilk bilgilere göre seçimlere katılım oranının yüzde 8,8 olduğunu" duyurmuştu.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhammed et-Telili, gün içinde yaptığı açıklamada, 161 sandalyeli Meclisin belirlenmesi için yapılan erken genel seçimlerde sadece 21 adayın ilk turda milletvekili seçilmeyi başardığını, kalan vekillerin belirlenmesi için ise 133 bölgede ikinci tur seçime gidileceğini bildirmişti.

TUNUS'TA İKİ TURLU SEÇİM SİSTEMİ

Tunus'ta 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından duyurulan yeni seçim yasasına göre Mecliste daha önce 217 olan sandalye sayısı 10'u diasporada olmak üzere 161'e indirilmişti.