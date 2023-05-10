Tunus’ta sinagoga saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

CERBE ADASI'NDAKİ YAHUDİLER

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "El-Garibe Adası" olarak da biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor. 160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken, 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.