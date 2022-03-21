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Giriş Tarihi: 21.3.2022 16:35

Tunus'ta trenler çarpıştı: 95 kişi yaralandı

AA
Tunus’ta trenler çarpıştı: 95 kişi yaralandı

Tunus'ta şehirler arası sefer yapan iki tren, henüz belirlenemeyen bir nedenden çarpıştı. Yerel kaynaklar, kazada ölen olmadığını belirtirken çarpışma sonucu 95 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un güneyinde sabah saatlerinde iki trenin çarpışması sonucu 95 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazada herhangi bir can kaybının olmadığını belirtilen Teria, "Yaralıların tamamı başkent Tunus'taki hastanelere sevk edildi. Tunus Demiryolları Şirketi, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni'nin başkentin merkez istasyonu yakınında çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, çarpışan iki trenden birinin boş olduğu kaydedildi.

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Tunus'ta trenler çarpıştı: 95 kişi yaralandı
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