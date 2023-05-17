Tunus’un Cezayir sınırında 9 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Tunus'un batısında yer alan Kasrin kentine bağlı sınır ilçesi Hidra'nın yerel yöneticilerinden Sami el-Zevafli, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bölgedeki güvenlik birimlerinin çok sayıda vatandaştan ormanlık alanda birçok ceset bulunduğuna dair ihbar aldığını belirten Zevafli, "Araştırmalarımız sonucu bölgede 9 ceset tespit edildi ve bunların Sahra Altı Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlere ait olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin aşırı yorgunluk, açlık ve susuzluktan öldüğünü tahmin ettiklerini aktaran Zevafli, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için naaşların hastaneye nakledildiği bilgisini verdi.

Tunuslu yetkili ayrıca Kasrin Savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığını kaydetti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Tunus'ta deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 18-27 Nisan arasında 210 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.