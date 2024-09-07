Türk aktivisti öldürdüler

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi (26) isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti. İsrail güçleri Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye saldırdı. ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin öldürüldüğünü doğruladı, İsrail askerlerini suçladı. Olaydan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."Ailesinin aslen Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden olduğu belirtilen Eygi gönüllü olarak Batı Şeria'da bulunuyordu. Eygi'nin, Filistin için verdiği mücadele ile ölümsüzleşen Rachel Corrie ile aynı sivil toplum kuruluşuna bağlı olduğu öğrenildi. ABD'li barış aktivisti , 20 yıl önce Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürüldü. Filistin makamları, Türk yetkililere, Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı öldürülmüş olabileceğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum." dedi. "(İsrail'in Batı Şeria'daki müdahalesi) Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." diyen Erdoğan, "(İsrail'in) İşlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.