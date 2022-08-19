‘Türk askeri olmasaydı ölürdük’

Yunanistan unsurları, ülkelerine kaçak geçen 108 göçmeni, tuttukları kamplarda aç ve susuz bırakıp değerli eşyalarını alarak darp ettikten sonra Meriç Nehri ortasına terk etti. Göçmenlerden 1'i yolda hayatını kaybederken, diğerlerini nehirden Türk askeri kurtardı. Suriyeli Velid Ömer, ölen kişinin 4 gün aç ve susuz bırakılıp darp edildiğini belirterek, "Rahmetli olanı bize taşıttılar. Hapisteydik, daha ölmemişti. Arabadan nehre getirince yolda öldü. Eğer Türk askeri olmasaydı, kurtarmasaydı biz de ölürdük" dedi.