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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Türk baba: Katiller 4 yıldır hâkim karşısına çıkmadı

Türk baba: Katiller 4 yıldır hâkim karşısına çıkmadı
KANADA'NIN Montreal kentinde 6 Mart 2017'de polisler tarafından öldürülen Türk genci Koray Kevin Çelik'in babası Cesur Çelik, evladını gözleri önünde öldüren 4 polisin, henüz hâkim karşısına bile çıkmadığını ve özgürce dolaştıklarını söyledi. Çelik, tıp öğrencisi oğlunun yaşamına tekme, yumruk ve ölümcül darbelerle son veren 4 polis hakkında, 4 yıldır mahkemelerde adalet aradığını, suçluların hukuk önünde hesap vermesi için çabaladığını dile getirerek kendisi gibi yüzlerce ailenin polis şiddeti mağduru olduğunu söyledi.
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Türk baba: Katiller 4 yıldır hâkim karşısına çıkmadı
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