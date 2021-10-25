Türk baba: Katiller 4 yıldır hâkim karşısına çıkmadı

KANADA
'NIN Montreal
kentinde 6 Mart 2017'de polisler tarafından öldürülen Türk genci Koray Kevin Çelik'in babası Cesur Çelik
, evladını gözleri önünde öldüren 4 polisin, henüz hâkim karşısına bile çıkmadığını ve özgürce dolaştıklarını söyledi. Çelik, tıp öğrencisi oğlunun yaşamına tekme, yumruk ve ölümcül darbelerle son veren 4 polis hakkında, 4 yıldır mahkemelerde adalet aradığını, suçluların hukuk önünde hesap vermesi için çabaladığını dile getirerek kendisi gibi yüzlerce ailenin polis şiddeti mağduru olduğunu söyledi.