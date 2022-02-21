Türk berber zenginlerin buluşma noktası oldu

İngiltere
'nin tarihi ve lüks mağazalarıyla ünlü Harrods Alışveriş Merkezi
'nde açılan Türk berberi, zengin ve ünlülerin buluşma yeri oldu. Mehmet Yaprak
, İzmir Şirinyer'den sonra iki ortağıyla birlikte sadece Londra
'da değil, New York
'ta açığı berber ile yerel beklentinin üzerine çıktı. Ortadoğulu zengin Arap turistler başta olmak üzere İngiltere'deki zengin ve ünlülere hizmet veren Yaprak, "Nasıl yaptınız?" sorusuna; "Sıcak havlu, kulak yakma gibi Türkiye
'de her berberin uyguladığı basit hizmetler" şeklinde yanıt verdi.
PARA SORMUYORLAR
Yaprak, özellikle İngiliz
berberlerde saç yıkamanın dahi olmadığını, saç kesimi bitince müşterilerin eline peçete tutuşturulup koltuktan çabucak kaldırıldığına dikkat çekti. Müşterilerinin verdikleri hizmetten memnun kaldığını dile getiren Yaprak, "Kaç para olduğunu sormadan kredi kartını uzatıyorlar" dedi. Berber koltuğuna oturanlar arasında futbolcu, büyük şirket CEO'su, dizi oyuncusu gibi birçok ünlü müşterisinin olduğunu söyleyen Yaprak, bazılarının ünlü olduğunu sonradan fark ettiğini ve şaşırdığını anlattı. DIŞ HABERLER