Türk cerrah: Hiç acı çekmiyor gibiydiler

Gazze'de gönüllü hekim olarak çalışan çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, yaşadıklarını anlattı. Kamacı, hangi hastanın ameliyata alınması kararını vermekte doktorların zorlandığını ifade etti.Acil servise en çok vücudunda yanık oluşmuş çocukların getirildiğini ifade eden Kamacı, ''Çocuğun dudağını yakmayan bir şey nefes borusunu nasıl yakmış olabilir ki çocuk entübe edilmek zorunda kalsın? Kanıtlayacak bir şey yapamadık ama acaba kimyasal bir gaz mı yakıyor bunları? Bu tür sorular aklımıza geliyordu" dedi. Kamacı, vücudunda parçalı kırıklar olan insanlara basit bir ağrı kesici ilaç verdiklerini, bazen ise onu da yapamadıklarını belirterek, bu kişilerin hiç acı çekmiyormuş gibi durmasının kendisini şaşırttığını vurguladı. Bu durumu mucize olarak nitelendiren Kamacı, "Bu tıbbi olarak açıklanması zor, açıklayamadığım mucizevi şeylerdi'' dedi.