Türk devletleri ‘bölgesel barış’ için aynı masada

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, yarın Azerbaycan'ın tarihi şehri Gebele kentinde yapılacak. "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra üye ülkelerin liderleri ve gözlemci devletlerin temsilcileri bir araya gelecek. Zirvede katılımcıların bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alınacak. Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgeler imzalanacak. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekmesi ve uluslararası topluma "adalet ve insaf" çağrısını yinelemesi bekleniyor. Türkiye'nin, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin, Türk dünyasında da karşılık bulduğu belirtiliyor. Devlet Başkanları Zirvesi'nden önce TDT dışişleri bakanları bir araya gelecek. Zirvenin, Türk devletleri arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirerek ortak vizyonu yansıtacağı belirtiliyor.AZERBAYCAN