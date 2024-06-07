Türk Devletleri Teşkilatı küresel merkez olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu dolayısıyla Bakü'de konuştu. Aliyev, Türk dünyasının güçlenmesinin Türk Devletleri Teşkilatı'nı küresel güç merkezi haline getireceğini söyleyerek, "Gün gelecek dünyanın sorunları Türk Devletleri Teşkilatı ile istişare yoluyla çözülecek" dedi. Toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Meclisi Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiev, KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkanı Marta Matrai hazır bulundu. KKTC lideri Ersin Tatar ise "KKTC, Türk dünyasının vazgeçilmiz parçası" diyen Aliyev'e teşekkür etti.