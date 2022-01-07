Türk Devletleri Teşkilatı’ndan son dakika Kazakistan kararı: Olağanüstü toplantı

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yineledi.

Görüşmede ayrıca, 11 Ocak 2022'de çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile bakanlıkta görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk dünyası dayanışmasına katkıda bulunan TÜRKSOY'un Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'la görüştük. Bursa'nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etme kararlılığımız tam" dedi.