Türk dünyası Şuşa’da buluştu

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin imarı ve yeniden yapılandırılması için Türk dünyasından iş insanlarının katılımıyla forum düzenlendi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Türk TSO) düzenlediği forumda, Azerbaycan'dan ve diğer üye ülkelerden yetkililer ve iş insanları yer aldı.Foruma Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Memmedov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk TSO Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. 200 iş insanının yer aldığı etkinlikte konuşan Azerbaycan Tarım Bakanı Kerimov, işgalden kurtarılan bölgelerde yapılan yeni yolların Azerbaycan'ın lojistik olanaklarını genişleteceğini, dost ve kardeş ülkelerin de bu olanaklardan faydalanacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu da "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, Türk dünyası olarak bölgenin gelişmesi, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Bu işbirliği ve destek mesajımız için bir kez daha buradayız. Şimdi Karabağ'ı ve Şuşa'yı da Bakü ve diğer Azerbaycan şehirleri gibi parlayan bir yıldız yapmak bizim elimizde."Ermenistan'ın provokasyonu sonucu Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda her iki tarafta da kayıp sayısı arttı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 6 Azerbaycan askerinin daha şehit düştüğünü duyurdu. Böylece, Azerbaycan ordusunun şehit sayısı 77'ye yükseldi. Bakanlığın şehit listesinde 77 askerin ismi yer aldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise hayatını kaybeden Ermeni asker sayısının 135'e çıktığını duyurdu. Öte yandan ağustos ayında Tayvan ziyareti ile ABD-Çin arasında gerginliğe neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bu hafta sonu Ermenistan'ı ziyaret edeceği açıklandı. Pelosi'nin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geleceği belirtildi.