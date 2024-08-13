Türk dünyasıyla ilişkiler gelişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'ndaki görüşmelerinde önemli anlaşmalara imza atıldı. Türk dünyasıyla ilişkiler günden güne gelişirken, Türkmenistan'la ikili siyasi ilişkiler ile enerji, ticaret, ulaştırma alanları başta olmak üzere ikili işbirliği konuları ele alınacak. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.