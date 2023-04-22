Türk gazı dünya manşetlerinden düşmüyor

Türkiye tarihinin önemli ilklerden biri olan Karadeniz'de bulunan gazının resmen devreye alınması dünya medyasında da gündeme oturdu. Agence France-Presse (AFP) gelişmeyi, "Erdoğan, seçim öncesinde Karadeniz gaz sevkiyatını başlattı" başlığıyla servis etti. Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefine vurgu yapan AFP, rezervin büyüklüğüne dikkat çekti. Fransız RFİ gazetesi de yerli gazın Mayıs ayında evlere ulaşmasının beklendiğini hatırlatarak, "14 Mayıs'a az bir zaman kala gerçekleşen tören Erdoğan'ın elini güçlendirdi" diye yazdı.Yunan Iefimerida gazetesi de yerli gazın dağıtım törenini "Türkiye Yüzyılı'na armağan" ifadeleriyle manşete taşırken Rus Kommersant gazetesi, Türk halkının bir yıl boyunca mutfaklarında kullancakları gaz ve sıcak su tüketimi için para ödemeyeceğini yazdı. 'Türkiye, Karadeniz sahasından doğal gaz sevkiyatına başladı' diyen Çin haber ajansı Xinhua da Karadeniz'de kurulan tesisi Türkiye'nin en önemli projesi olarak nitelendirdi. Hindistan'dan The Eastern Herald gazetesi Türkiye'nin Ramazan Bayramı ile birlikte 'enerji bayramı'nı da kutladığına dikkat çekti.