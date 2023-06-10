Türk gemisinde kaçak krizi

Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na seyreden Türk bayraklı Galata Seaways adlı gemide 15 kaçak bulunduğu tespit edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, elinde kesici aletler bulunan '15 kaçağın' gemiye el koyduğu, gemi personelinin de kendilerini kilitleyerek korumaya aldığı duyuruldu. İtalyan yetkililere gerekli bilgilendirme yapıldı. Gemi İtalya karasularına girdiği anda Napoli kentinde özel kuvvetler birimi tarafından operasyon düzenlendi. Kontrol altına alınan geminin Napoli Limanı'na götürülmesine karar verildi.