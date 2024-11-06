Türk Hastanesi Lübnan’da yaraları sarıyor

İsrail saldırıları sebebiyle 8 hastanenin hizmet dışı kaldığı Lübnan'da, yeni bölümlerin açıldığı Türk Hastanesi hasta ve yaralıları kabul etmeye başladı. Türkiye'nin, İsrail'in 2006 yılında Lübnan'a karşı başlattığı savaşın sona ermesinin ardından ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yanık ve kazalardan kaynaklanan yaralanmaların tedavisine yönelik inşasına başladığı ve 2010 yılında tamamladığı hastanenin operasyonel donanımının tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "İsrail saldırılarının çeşitli bölgelerde sağlık sektörü ve çalışanlarını hedef aldığı bu zor şartlarda Türk Hastanesi'nin bir bölümünün açılması büyük önem taşıyor" dedi. Sayda milletvekili ve Lübnan Parlamentosu Sağlık Komitesi üyesi Abdurrahman el-Bizri, "Türk Hastanesi Ankara'nın Lübnan'a bir hediyesidir" dedi.Öte yandan Gazze'ye bomba yağdıran katil İsrail ordusu, Lübnan'da da birçok bölgeyi hedef alıyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Barca bölgesine düzenlenen hava saldırılarında 30 kişi kişi hayatını kaybetti.