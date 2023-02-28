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Giriş Tarihi: 1.3.2023

‘Türk insanı çok cesur’

‘Türk insanı çok cesur’
Belçikalı doktorlar, depremden sonra Türkiye'de kurdukları sahra hastanesinde yaşadıklarını anlattı.
Acil servis doktoru Pierre van der Rest: Orada korkunç bir durum gördüm ama insanlar çok çok cesur. Onlarla konuştuğunuzda bazılarının tüm aile üyelerini kaybettiklerini görüyorsunuz ama buna rağmen çok cesur ve metanetliler.
Dr. Buğra Konuralp Dönmez: 99 depreminde iki kuzenimi kaybetmiştim. Oraya gitmeyi bu yüzden çok istedim. O zaman faydam dokunamamıştı. Şimdi doktor oldum ve o yüzden gitmek istedim.
Türk asıllı Belçikalı medikal onkolog Prof. Dr. Sevilay Altıntaş: İnsan 'acıktım, yoruldum' demeye utanıyor. Acılarına rağmen o kadar pozitif insanlar vardı ki aralarında. Bize teşekkür edenler, hediyeler getirenler. Ülkemin insanları... İçleri acı dolu ama her şeye rağmen teşekkür ediyorlar.
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‘Türk insanı çok cesur’
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