‘Türk insanı çok cesur’

Belçikalıdoktorlar, depremden sonra Türkiye'de kurdukları sahra hastanesinde yaşadıklarını anlattı.Orada korkunç bir durum gördüm ama insanlar çok çok cesur. Onlarla konuştuğunuzda bazılarının tüm aile üyelerini kaybettiklerini görüyorsunuz ama buna rağmen çok cesur ve metanetliler.99 depreminde iki kuzenimi kaybetmiştim. Oraya gitmeyi bu yüzden çok istedim. O zaman faydam dokunamamıştı. Şimdi doktor oldum ve o yüzden gitmek istedim.İnsan 'acıktım, yoruldum' demeye utanıyor. Acılarına rağmen o kadar pozitif insanlar vardı ki aralarında. Bize teşekkür edenler, hediyeler getirenler. Ülkemin insanları... İçleri acı dolu ama her şeye rağmen teşekkür ediyorlar.