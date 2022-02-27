Türk iş insanı SABAH’a konuştu! Silah sesleri, atışlar, patlamalar yoğunlaşıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Ukrayna'da bulunan birçok Türk zor durumda kaldı. İş için Ukrayna'nın başkenti Kiev'den sonra ülkenin en büyük kenti olan Harkov'da bulunan iş insanı Sinan Aslan (57), bölgede yaşananları SABAH'a anlattı.

Şu an çatışmanın en yoğun olduğu yerlerden birisi Kuzey Doğu sınırında bulunan Aslan, "48 saat için geldim, ben salı-perşembe günü dönüyordum. Maalesef dönüş günümün sabahı savaşa yakalandım. Açıkçası Harkov'da durum pek parlak değil. Koskoca ülke, şehir şehir bir açık hava hapishanesi gibi." dedi.

"SİLAH SESLERİ, ATIŞLAR, PATLAMALAR YOĞUNLAŞIYOR"

Çok yoğun çatışmalar olduğunu belirten Aslan; sığınakta beklediklerini kaydetti.

Aslan; Silah sesleri, atışlar, patlamalar yoğunlaşıyor. Kaldığım ev apartman, giriş sığınağı gibi bir yerdeyim. Çatışma sesleri var ve bombalar patlıyor. Bulunduğum yerde ben tekim. Zaten 10 senedir iş için gidip geldiğim bir yer burası, bildiğim bir coğrafya… Fakat şanssızlık, hiç kimse, buranın halkı da böyle bir savaşı beklemiyordu. Fakat savaş söneceğine daha şiddetleniyor maalesef. Şu anda barınma ve ev sorunumuz pek yok ama yiyecek, içecek ve su durumu biraz problem olmaya başladı. Birçok yer kapalı zaten. Bütün yerler kapalı olduğu için para da bozamıyoruz. Dolayısıyla ileri ki günlerin çok daha iyi olacağını söyleyemem. Çatışmalar, yatışmaktan ziyade daha çok alevleniyor maalesef."

"HARKOV'DA BİNLERCE TÜRK MAHSUR KALDI"

Harkov'daki Türklerin bir hayli fazla olduğunu kaydeden Aslan; "Tahmini 500 öğrenci olduğu belirtiliyor. Fakat burada yerleşik iş yapan, evliler, aileler bir hayli Türk var. Rakam veremem ama belki 5 bin belki daha fazla. Bulunduğum yer çok geniş yerleşim yeri ve semtlerden oluşuyor. İstanbul'daki gibi karşılaşmak zordur. O yüzden çeşitli merkezlere Türkler yayılmış. Burası bu ülkenin üniversite şehridir. O yüzden belki de 500'den daha fazla öğrenci burada olabilir. İş yapanlar da çokça. Burası bu ülkenin Kiev'den sonra 2. büyük şehri. Rusya için her bakımdan önemli bir şehirdir. Burada çatışmalar devam ediyor ve hayati tehlike çok yüksek. Dolayısıyla bu çatışma ortamında bir yerden bir yere gitmek çok zor." şeklinde konuştu.