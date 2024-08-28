Türk Kızılay’dan 2 milyon 205 bin öğün yemek

TÜRK Kızılay hilalin gölgesiyle Gazze'deki mağdurlara yaşam olmaya devam ediyor. Gazzeliler, İsrail bombalarının haricinde sağlık ve beslenme sorunlarıyla da mücadele ediyor. Katliamın ilk gününden itibaren harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Filistin halkının yaralarını sarmak ve zulmü sonlandırmak amacıyla küresel çapta mücadele ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılay da savaş mağdurlarına sunduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra kuruluşa ait aşevi aracılığıyla yemek dağıtımı yapıyor. Türk Kızılay 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 milyon 205 bin öğün dağıtımı gerçekleştirdi. Kızılay, Gazze halkına yardımların devam edeceğini vurguladı.