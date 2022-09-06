Türk Kızılay’dan Pakistan için seferberlik

Pakistan'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük sel felaketine Türk Kızılay sessiz kalmadı. Ulusal acil durum ilan edilen Pakistan için hızla harekete geçildiğini belirten Türk Kızılay Genel Sekreteri Razaman Saygılı, sel felaketinin yaşandığı bölgelere gıda kolisi, hijyen kiti gibi insani yardım malzemelerini ulaştıran ilk kurumun Kızılay olduğunu kaydetti. Saygılı, yaklaşık 33 milyon kişinin etkilendiği, milyonlarca insanın evsiz kaldığı sel felaketi için başlatılan yardım kampanyasını duyurdu. Türk Kızılay bağışçılarının dünyanın dört bir tarafından, mağdur ve muhtaç insanlara umut olmak için seferber olduğunu kaydeden Saygılı, "Dost ve kardeş ülke Pakistan için omuz omuza verme zamanıdır" dedi.PAKISTAN'IN en büyük tatlı su gölü olan Manchar Gölü'ndeki su seviyesini azaltmak için çare arıyor. Hükümet, gölün tahliyesi için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalara rağmen göldeki su istenilen seviyeye düşürülemedi. Gölün, çevre şehirler için tehlike oluşturduğu belirtiliyor.