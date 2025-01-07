Türk Kızılay’dan Suriyelilere tam destek

Türk Kızılay, Esad rejiminin düşmesi üzerine Suriye topraklarının yeniden ayağa kalkması ve Suriyelilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Sınır Yardımları Programı kapsamında ise Türk Kızılay İnsani Yardım Kanalı olarak adlandırılan aktif 8 sınır kapısından yaklaşık 79 bin araç geçişi ile yaklaşık 9 milyar lira değerinde insani yardım geçişi sağlandı. Kuzeybatı Suriye'de bugüne kadar gıda kolisi, hijyen malzemesi, kışlık yakacak yardımı yanı sıra ilaç yardımında bulunan Kızılay, savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerine sosyal hayata hızlı uyum sağlanması amacıyla Kızılay Sevgi Mağazaları, çocuk parkları, su kuleleri ve sera inşa etti. Bölgedeki barınma ihtiyacının karşılanabilmesi adına ise "Türk Kızılay Briket Ev Projesi" kapsamında 7 bin 71 ihtiyaç sahibi aileye barınma imkânı sağlandı.