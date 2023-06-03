Türk komandoları Kosova’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, bir süredir gerginliğin yaşandığı Kosova ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin 5 Haziran'a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı kaydedildi. Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi. Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:"Türkiye, dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücü'ne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir."KOSOVA ile Sırbistan arasındaki gerilim son günlerde yeniden arttı. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, Kosovalı Sırplar tarafından protesto ediliyor. NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) bölgeye ek askerler sevk etmişti. Gerilimin büyümesinden endişe ediliyor.