‘Türk Konseyi, uluslararası etkiye kavuşuyor’

Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şûrası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü
'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, etkinliğe video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl önce kurulan Türk Konseyi'nin, birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olduğunu söyleyerek, "12 senelik süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı da giderek yükseliyor. Türk Konseyi yeni katılımlarla gücünü artırırken, bölgesel bir işbirliği formatından çıkıp uluslararası bir etkiye kavuşuyor" dedi.
'ZORUNLULUK OLDU'
Türk Konseyi ile işbirliği yapmak ve konseye gözlemci olmak isteyen ülkelerin sayısının günden güne çoğaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken, diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi
de dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve işbirliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz."
KURULUŞ BELGESİ İMZALANDI
SÜREÇ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin
ve Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev
'in ortak girişimiyle başladı. Şahin ve Aliyev, Türk Dili Konuşan Devletlerin Başsavcılıkları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çalışma mekanizmasının oluşturulmasının önemi hususunda aynı görüşü paylaştıklarını aktardı. Şûranın kuruluş belgesi, Türkiye
, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan başsavcılarının katılımıyla imzalandı.