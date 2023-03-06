Türk milleti yardımlarınızı unutmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nın (EAGÜ-V) ilk gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha'da olmayı çok istediğini fakat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toparlanma ve yeniden yapılandırma çalışmalarını denetlemek için Türkiye'de kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, en az gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını her zaman öncelik olarak gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, Erdoğan'ın bu konferansın yeni bir küresel ortaklık geliştirmede "kilometre taşı olacağına dair inancının tam" olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu "Bu konuda hem Katar hem de BM'nin üstün gayretlerini takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsıldığını ve Türk halkı olarak derin bir keder içinde bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu acı günlerde uluslararası toplumun göstermiş olduğu samimi dayanışmanın yüreklerini ısıttığını ve kendilerine güç verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, en az gelişmiş ülkelerin, zor günlerinde Türkiye'ye ilk destek veren ve dayanışma gösteren ülkeler arasında olduğuna dikkati çekerek, "Bize uzanan bu yardım elinin, başlı başına büyük bir fedakarlık olduğunu biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz, Türk milleti bunu asla unutmayacak. Deprem sonrası sergilediğiniz bu dayanışma, kalben en gelişmiş ülkeler olduğunuzu bir kez daha gösterdi" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, katılımcılara Türk halkının kalpten teşekkürlerini iletti.Doha'daki bu toplantının uluslararası sistemin baş döndürücü bir hızla değiştiği döneme denk geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, en az gelişmiş ülkelerin bu değişimlere karşı en kırılgan konumda bulunduklarını ve bu ülkelerin kalkınmasını ve gelişimini desteklemenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı. "Türkiye, en az gelişmiş ülkelerin uzun süreden beri kararlı bir destekçisi olarak üzerine düşeni yapıyor ve yapacak" diyen Çavuşoğlu, "En az gelişmiş ülkeleri kendi kaderlerine terk edemeyiz. Gecikmeden, hemen şimdi eyleme geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM ile hayata geçirdiği İstanbul Tahıl Girişimi'nin küresel gıda fiyatlarını düşürerek başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün dünyada hane halklarına katkı sağladığını söyledi. Çavuşoğlu, bu girişimin kesintisiz şekilde uygulanması ve uzatılması için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma için son "Eylem On Yılı"nda olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kaybedecek vaktimiz yok" dedi.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5'inci Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu. Şeyh Temim, konuşmasında, "Herkesi deprem felaketinin etkilerini aşması konusunda Türkiye'nin çabalarını desteklemeye çağırıyorum" dedi. Depremlerden etkilenen Suriye halkına yardımların gecikmesini de garipsediğini söyleyen Katar Emiri, toplantıya katılanlara işaret ederek, "Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu hepiniz adına teyit ediyorum" ifadelerini kullandı.