Türk polisleri Avrupa’da görev yapacak

DIŞIŞLERİ
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan
'ın başkenti Budapeşte
'de düzenlenen ve Çekya
, Macaristan, Polonya
, Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye
Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, V4 ülkeleriyle kaçak göçle mücadele konusunda yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Bu bölgede kaçak göçle, aynı şekilde uluslararası organize suç şebekeleriyle mücadelede işbirliği yapmak için biz Türkiye'de Macar polislerini ağırlayacağız. Bu bölgede de Türk polisleri olacak" dedi. V4 ülkelerine Türkiye-AB ilişkilerine verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, "İyi bir Türkiye- AB işbirliği gerek Batı Balkanlar'da gerek bölgemizde, Avrupa
ve ötesinde son derece elzemdir" dedi.
Balkanlar'a dikkat çekti
DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Balkanlar'daki gelişmeler gerçekten endişe verici. İstikrarlı ve müreffeh bir Batı Balkanlar, Avrupa için de bizim için de hayati derecede önemli" değerlendirmesinde bulundu.