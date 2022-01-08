Türk Sahra Hastanesi açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş
'te Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldi. Soylu, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamp alanında geçen yıl çıkan yangında tahrip olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
'nca (AFAD) yeniden yapılan Türk Sahra Hastanesi
'nin açılış törenine katıldı. Soylu, Türk Sahra Hastanesi'nde günde 20 ameliyat yapıldığını, yaklaşık 2 bin kişinin de polikliniklerde muayene edildiğini bildirdi. "Bu mahzun, mazlum insanları ve bu insanlara ev sahipliği yapan Bangladeş'i yalnız bırakamazdık" diyen Soylu, hastanede bugüne kadar 700 bin tedavi gerçekleştirildiğini anlattı.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Bakan Soylu, "Zengin ülkeler zenginleştikçe vicdanlarını kaybetmektedirler, insanlığı yalnız bırakmaktadırlar. Binlerce kilometreden buraya bir hastaneyi açmak için gelmedik, burada hep birlikte dünyaya bir mesaj vermek için geldik. Sırtını mazlumlara, mağdurlara dönenlere bir mesaj vermek için geldik. Kimsenin lütfunu beklememeliyiz, biz bize yeteriz ve göreceksiniz ki yeteceğiz" dedi. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletirken, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Muhammed Enamur Rahman
ise Türkiye'nin desteği için teşekkür etti.
ARAKANLILARIN KAMPINA ZİYARET
İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu, Cox's Bazar'daki kampta AFAD'ın yaptığı bambu evleri inceledi. Türkiye Diyanet Vakfı
'nca kurulan dikiş ve sabun atölyelerini inceledi. Türk Kızılayı Merkezi'nde çocuklarla görüştü.