Türk SİHA’ları dünyanın gündeminde! Selçuk Bayraktar CNN International’a konuştu

Türkiye'nin savaşların seyrini değiştiren İHA/SİHA teknolojisi, dünya gündeminden düşmüyor. En büyük çıkışını Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinde gerçekleştiren Bayraktar TB2, analizlerin yanı sıra programlara da konu oluyor.

ÜRETİM TESİSLERİ CNN KAMERALARINDA

Azerbaycan-Ermenistan savaşındaki zaferin mimarı olarak gösterilen Bayraktar TB2, dünyanın birçok ülkesi tarafından da yoğun talep görüyor. Dağlık Karabağ'la beraber Libya'nın da dahil olduğu birçok bölgede üstün başarı gösteren Bayraktar İHA ve SİHA'larının üreticisi olan BAYKAR Teknoloji, CNN International ekibi tarafından ziyaret edildi.

CNN International ekibi, bu ziyarette BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile önemli bir röportaj gerçekleştirdi.