Türk SİHA’ları dünyanın gündeminde! Selçuk Bayraktar CNN International’a konuştu

Türkiye'nin savaşların seyrini değiştiren İHA/SİHA teknolojisi, dünya gündeminden düşmüyor. En büyük çıkışını Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinde gerçekleştiren Bayraktar TB2, analizlerin yanı sıra programlara da konu oluyor.
ÜRETİM TESİSLERİ CNN KAMERALARINDA
Azerbaycan-Ermenistan savaşındaki zaferin mimarı olarak gösterilen Bayraktar TB2, dünyanın birçok ülkesi tarafından da yoğun talep görüyor. Dağlık Karabağ'la beraber Libya'nın da dahil olduğu birçok bölgede üstün başarı gösteren Bayraktar İHA ve SİHA'larının üreticisi olan BAYKAR Teknoloji, CNN International ekibi tarafından ziyaret edildi.
CNN International ekibi, bu ziyarette BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile önemli bir röportaj gerçekleştirdi.
Baykar'ın üretim tesislerini de giden CNN International ekibi, güvenlik gerekçesiyle tesisin sadece belli bölümlerinde çekim yaparken, programda Türk SİHA'larından dünyanın birçok bölgesinde savaşın kurallarını baştan yazan teknolojiler olarak bahsedildi.
Selçuk Bayraktar CNN ekibiyle, ilk insansız jet olma özelliğini taşıyan Kızıl Elma'nın üretim süreci hakkında bilgiler verdi. Bayraktar, ürettikleri İHA ve SİHA'ların üretim ve geliştirme süreçlerinde planlanan görevlerin hepsini yaptığını belirtirken "Her ülke kendi hava savunma sistemini kurabilecek kapasite olmalı ancak bu savaşın koşulları düşünüldüğünde bunun bir önemi kalmıyor" ifadelerini kullandı.
"BAYRAKTAR TB2 UMUT VERİYOR"
"Bayraktar TB2 ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor" ifadelerini kullanan Bayraktar, "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum." dedi.
Ukrayna savaşında, Bayraktar TB2'lerin sembol olduğunu ifade eden Bayraktar "Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" açıklamasında bulundu.