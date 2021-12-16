Türk SİHA’ları Fransız dergisinin manşetinde: ’Peynir ekmek gibi’ satılıyor

Haberde, Türkiye'nin Etiyopya ile de askeri bir anlaşma imzaladığı belirtilerek, Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo turundan sonra söylediği, "Afrika'da gittiğim her yerde herkes İHA'lardan bahsediyor." ifadesine işaret edildi.

Türk SİHA'larının ilk olarak 2019'da Libya'daki uluslararası kamuoyunca tanınan meşru hükümetle yapılan savunma anlaşmaları ve Libya'da kullanılmasıyla dikkati çektiği ifade edilen haberde, "Türkiye'nin SİHA'larla artık müzakere masasına elinde daha fazla kozla oturacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.