Türk SİHA’ları ilgilerini çekiyor

Giriş Tarihi: 6.12.2021

Savunma ve Havacılık Konferansı’nda konuşan Demir, “Türkiye’nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkiler yoluna girdiğinde bu temaslar daha iyi olacak” dedi