Türk SİHA’ları ilgilerini çekiyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında gazetecinin sorularını yanıtladı. Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirten Demir, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkiler yoluna girdiğinde bu temaslar daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.
HANGARDAN ÇIKACAK
Rusya
ile görüşmelerde çok sayıda işbirliği kalemi olduğuna değinen Demir, "Bunlar Milli Muharip Uçak
(MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU 2023'te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi var, belirli sistemler var ama zaman geçtikçe bazı sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi de gibi bir süreç olacak. Bu süreçte yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya tarafıyla görüşmeler olabilir" diye konuştu. S-400 konusunda iki sistem için masaya oturulduğunu ve ikinci sistem için ortak üretim ve işbirliği konusunda adımlar atıldığını bildiren Demir, Patriot konusunda herhangi ABD ile bir gelişme ve ya temas olmadığını dile getirdi. Hindistan
'ın S-400 konusundaki görüşmelerini bildiklerini söyleyen Demir, "ABD'nin Hindistan'a istisna tanımakla ilgili inisiyatifi var, bunu görüyoruz. Çok da şaşırtıcı değil. ABD'nin tavrı net şekilde turnusol kağıdı oldu" dedi.
UKRAYNA SİHALARI
Ukrayna
'ya bir parti SİHA satıldığını anımsatan Demir, şöyle devam etti: "Şimdi Rusya ile gerginlik varken satıyoruz diye bir şey yok. Bu bir süreçti. Baştan konuşulan parti anlaşmaları vardı. Ukrayna'nın belli üretim ve yatırım projeleri vardı. Daha önceki anlaşmaların gereği olarak baştan beri ne konuşulduysa o projenin ilerlemesi bu. Son gelişmelerle ilgisi yok. Gerginlik üzerine Türkiye, Ukrayna'ya İHA ve SİHA gönderiyor anlayışı olmasın."
KRİTİK YIL 2022
ALTAY tankı güç grubu konusunda alternatif ülkenin Güney Kore
olduğunu belirten Demir, "Alt seviye bürokraside birkaç işlem var. Şubat ayında bir araya gelinecek. Üst düzeyde inisiyatifle meselenin rayına sokulacağı yönünde bildirim aldık" dedi. Savunma sanayi sektörünün dünyada ortaya çıkan çip krizinde büyük ölçüde etkilemediğini anlatan Demir, "Çip üretimi konusunda adımlar attık" ifadelerini kullandı. Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER'in bir nihai halinin bir de aşama aşama gittikleri bir halinin olduğunu kaydeden Demir, "Nihai SİPER çok daha iyi olacak ve dediğimiz gibi adım adım S-400 veya daha ileri aşamadaki bir sisteme doğru gidiyor olacağız" açıklamasında bulundu. Demir, TCG Anadolu gemisinin 2022'nin erken zamanlarında hizmete girmesi için çalıştıklarını belirtti. HÜRKUŞ'un Azerbaycan'dan ilgi gördüğünü ifade eden Demir "Yakında inşallah bu konuda gelişmeler göreceğiz" ifadesini kullandı. SAMP-T konusunda ise Demir, "Salgının da etkisiyle çok hızlı bir ilerleme olmadı ama tanımlama çalışmamız bitti. Birkaç detay imzamız var. Ondan sonra oturup daha önce konuştuğumuz çerçevede görüşüp SAMP-T'yi planlayacağız" açıklamasını yaptı.