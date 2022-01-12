Türk ürünleri göklerde

Türk savunma sanayii ürünlerinin muharebe sahasındaki başarıları tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. İç güvenlik operasyonlarının yanı sıra sınır ötesi operasyonlarda ortaya konulan üstün performans, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine ilgiyi artırıyor.
İHRACATIN YILDIZI: TB2
Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen ve kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden olan SİHA Bayraktar TB2, şu ana kadar Katar
, Ukrayna
, Polonya
, Libya
, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Etiyopya'da da kullanılırken, Arnavutluk, Letonya ve Macaristan da TB2 ile ilgileniyor.
KAZAKİSTAN'A ANKA
Suudi Arabistan
, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU SİHA satın almıştı. Tunus
, bir başka insansız hava aracı ANKA'yı envanterine kattı. Kazakistan
da ANKA'yı isteyen ülkeler arasında.
FİLİPİNLER'E 6 ADET ATAK
Filipinler
'e 2 adet T129 ATAK taarruz helikopteri teslim edildi. ATAK helikopterlerini kullanmaya başlayan ilk yabancı ülke olacak olan Filipinler'e yaklaşık 280 milyon dolar bedel ile toplamda 6 adet ATAK'ın teslimatı yapılacak.
MALEZYA'YA HÜRJET
2023 yılında ilk uçuşunu yapacak olan, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim ve yakın hava desteği uçağı Hürjet'in teslimatına 2025 yılında başlanacak. Hürjet'in ilk ihraç edilecek ülkelerin başında ise Malezya geliyor. Bu ülkeye, 18 tane Hürjet ihraç edilecek.
NİJER'E HÜRKUŞ
Üretim çalışmaları devam eden bir diğer uçağımız Hürkuş da sipariş aldı. Nijer
'e 12 Hürkuş satılacak. Bunun yanı sıra bu ülkeye milli üretim olan Bayraktar TB2 SİHA da ihraç edilecek.
IRAK, SİHA İSTİYOR
Irak da Türk savuma firmaları tarafından geliştirilen silah ve sistemleri mercek altına aldı. Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB2 SİHA ile 12 adet T129 ATAK helikopteri alacaklarını açıklamıştı.
KATAR'A GÖKBEY-HÜRJET
Katar'a, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ihraç edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay ziyaret ettiği Katar'a TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de gitmişti. Katar'ın, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı Hürjet ile genel maksat helikopteri Gökbey'le yakından ilgilendiği bildirilmişti.