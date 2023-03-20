Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem
Giriş Tarihi: 21.3.2023

Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem
Brüksel'deki Türkiye'ye destek konferansına ülkemizi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada ikili görüşmeler de yaptı. Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias'la görüşmesinden sonra sıcak mesajlar verdi. Çavuşoğlu "İlişkilerimizde daha iyi bir atmosfer olmasından dolayı çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Yunanistan'da yaşanan tren kazasında makinist olan oğlunun cenazesine katılmak isteyen mahkûmu transfer etmekte tereddüt etmedi. Bu güvenin göstergesidir. İki ülke olarak uluslararası platformlardaki adaylıklarda birbirimizi destekleme kararı aldık" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA