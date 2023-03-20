Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem

Brüksel'deki Türkiye'ye destek konferansına ülkemizi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada ikili görüşmeler de yaptı. Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias'la görüşmesinden sonra sıcak mesajlar verdi. Çavuşoğlu "İlişkilerimizde daha iyi bir atmosfer olmasından dolayı çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Yunanistan'da yaşanan tren kazasında makinist olan oğlunun cenazesine katılmak isteyen mahkûmu transfer etmekte tereddüt etmedi. Bu güvenin göstergesidir. İki ülke olarak uluslararası platformlardaki adaylıklarda birbirimizi destekleme kararı aldık" dedi.