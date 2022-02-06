Türkiye, 19 göçmenin dramını unutturmayacak

Dünya, Yunanistan
'ın uluslararası hukuku hiçe sayan göçmen politikasına gözlerini kapatsa da Türkiye
, Atina'nın "itme" politikası sonucu ölenlerin unutulmaması ve yeni dramlar yaşanmaması için diplomatik kanalları kullanacak. Vicdanları kanatan Aylan bebek örneğinden sonra 19 göçmenin dramı da dünyaya anlatılacak. Türkiye, Birleşmiş Milletler
(BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplumun her kademesinde Yunanistan'ın yol açtığı ölümleri daha yüksek sesle dile getirerek daha fazla insanın vahşete maruz kalmaması için çabasını sürdürecek. Öte yandan Türk yetkililer ile Birleşmiş Milletler'in göç örgütü IOM arasında 19 göçmenin ölüme terk edildiği olaya ilişkin görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
ULUSLARARASI TOPLUMU YUNAN ZULMÜYLE YÜZLEŞTİRME PLANI
Geçtiğimiz yıl da 889 tekne Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itildi ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri 25 bin 668 kişiyi kurtardı.