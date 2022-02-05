Türkiye aktif rol oynamaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin, "Türkiye
, bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır" ifadesini kullandı. Bilgiç, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlı tutumu ve bu alanda uluslararası toplumun çabalarına katkılarının bilindiğine işaret etti. Öte yandan A Haber, ABD'nin İdlib'de terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürdüğü evi görüntüledi. Operasyonda 6'sı çocuk 4'ü kadın olmak üzere 13 kişi de hayatını kaybetti.