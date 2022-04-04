Türkiye artık küresel bir aktör

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kriter Dergisi'nde SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı. İşte röportajdan öne çıkan detaylar:Atina ile diyalog kanallarının eskisinden daha açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesiyle ilgili, iki devletli çözümün masaya geldiğini aktarırken "Türkiye olarak, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi noktasında her türlü girişimimizi yapıyoruz" dedi.11-13 Mart'ta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Bugün dünyada bir Türkiye profili var. Türkiye küresel bir aktör haline geldi. Türkiye'nin gücünü ve uluslararası alanda oynadığı rolü herkes kabul ediyor. Türkiye'nin aktif tutumu takdir ediliyor" dedi.Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna krizinin başından bu yana Türkiye'nin politikasının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, silahların susması ve insani drama son verilmesi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "İlkesel bir tutum izliyoruz. İki ülke de bize güven duyuyor. Tüm dünya Türkiye'nin attığı adımları izliyor ve takdir ediyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın kurulmasını kararlaştırdığı stratejik mekanizmaya değinen Çavuşoğlu, "Mekanizma gerek görüş ayrılıklarımızın gerek işbirliği olanaklarımızın kapsamlı şekilde ele alınmasına imkân sağlayacak. Mekanizmanın faaliyete geçmesine yönelik ilk adım yakında atılacak" dedi.Çavuşoğlu, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) için önemini bir kere daha ortaya koyduğunu belirterek, "AB'nin küresel konularda Türkiye'yi yanında tutması ve artık bünyesine dahil etmesi kendi çıkarına" ifadesini kullandı.