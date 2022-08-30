Türkiye – Avusturya ilişkileri Viyana’da görüşülecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasında siyasi istişarelerin, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky- Tieffenthal eş başkanlığında Viyana'da görüşüleceğini açıkladı.

AB SÜRECİ KONUŞULACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky- Tieffenthal eş başkanlığında 2 Eylül 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca AB üyelik sürecimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Ziyaret vesilesiyle Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın, 30- 31 Ağustos'ta Alpbach Avrupa Forumu'na da konuşmacı olarak katılacağı açıklandı.