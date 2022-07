Türkiye Bakü Büyükelçisi’nden 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da yapılan hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bağcı, "Hain darbe girişimine karşı kahramanca göğüslerini, alınlarını darbecilerin namlularına karşı siper eden milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu uğurda hayatını kaybeden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, ailelerine bir kez daha sabır diliyorum, kahraman gazilerimize de can sağlığı diliyorum. Türkiye'nin yaklaşık 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelesine, Türkiye'nin içinden ve dışından yürütülen Türkiye'ye karşı saldırılara yaklaşık 40 yıldır cevap vermektedir, mücadele vermektedir, etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır" dedi.

"BEDELİ AĞIR OLDU"

Terörün çok şekil değiştirdiğini belirten Bağcı, "Bu mücadelemiz yılmaz bir şekilde devam etmektedir. Etkisiz hale getirilmiştir, belli kırılmıştır ve Türkiye'ye karşı bir tehdit olmaktan çıkartılır hale gelmiştir. Ama yurt dışındaki himayesi, desteği de devam etmektedir. Türkiye yine kökleri çok eskilerde bulunan, yaklaşık 40 yıllık döneme denk gelen ama farklı yöntem ve araçlarla aslında Türkiye'yi ele geçirme, Türkiye'yi etkisizleştirme, Türkiye'nin enerjisini boşa çıkartma, siyasi iktidarları hedef alma, siyasi iktidarları ele geçirme, istediğini yaptırmaya yönelik olarak bir piyon ve taşeron farklı bir terör örgütü ile de yüzleşmiştir. Ama 40 yıllık bir geçmişi, 40 yıllık bir yapılanması, 40 yıllık bir hücresel yapılanması ve kripto yapılanmasıyla da karşı karşıya olduğumuzu darbe girişimiyle birlikte biz çok daha rahat anladık. Bedeli ağır oldu ama milletimiz kahramanca bu terör hadisesini, terör örgütünü de bertaraf etmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ PEK ÇOK ÜLKE TARAFINDAN GÖRMEZDEN GELİNDİ"



FETÖ'nün manevi değerleri kullanarak insanları ele geçirdiğini ifade eden Bağcı, "İnsanlar kendi benliklerini aslında yitirmişler, kendi benliklerinden koparılarak talimatlara uygun birer robot ve mankurt haline dönüşmüşlerdir. FETÖ, bu şekliyle mankurtlaştırdığı, ele geçirdiği, aklını ele geçirdiği insanlar aracılığıyla devletimizin bütün kurumlarına en kılcal damarlarına kadar sızdı, sızmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye projesinin aslında bunlar birer piyonudur ve taşeronlarıdır. Öyle olduğunu gördük. Türkiye'deki darbe girişimi pek çok ülke tarafından da sizde çok iyi hatırlarsınız görmezden gelinmiştir" diye konuştu.



"FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu her platformda anlatmaya devam edeceğiz"

Türk milletinin bu kanlı gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısıyla evlerinden çıktıklarını vurgulayan Bağcı, "Milletimizin namluya çıplak elle karşı koyduğunu, göğsünü siper ettiğini görüyoruz. Millet o gece tek yürek olmuştur. Darbe savuşturulana kadar da milletimiz şehirlerin meydanlarını terk etmemiştir ve darbe savuşturulduktan sonra da darbe tehlikesine karşı 45 gün şehirlerin meydanlarında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti, FETÖ ile mücadelesini bir devlet politikası olarak 6 yıldır içeride ve dışarıda kararlılıkla sürdürmektedir. Örgütün yurt dışı yapılanması ve manevra alanı daraltılmış ve etkisiz hale getirilmiştir. Ancak FETÖ hala küresel bazı ağları ve iş birliği içerisinde bulunduğu birtakım kesimleri, lobileri, örgütleri, uluslararası kuruluşları da yanına alarak onlarla iş birliği içerisinde Türkiye'ye karşı düşmanca hareket etmektedir ve Türkiye'ye düşman çevrelerle iş birliği içerisinde faaliyetlerini özellikle sosyal medya aracılığıyla sürdürmektedir. Bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu biliyoruz. Bu uzun soluklu mücadeleyi, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye ve son NATO zirvesinde olduğu gibi FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Kararlılığımız bir devlet politikası olarak yurt dışında da devam edecektir" dedi.

"BİZLERE DESTEK OLAN AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Türkiye'nin, 15 Temmuz sürecinde FETÖ'nün yapılanmasını, yöntemlerini çözdüğünü ifade eden Bağcı, "Türkiye FETÖ'nün insanları ele geçirme biçimini, hareket biçimini, hücresel yapılanmasını, kripto yapılanmasını çözmüştür. Bu çerçevede ülke içerisinde etkisiz hale getirmiştir. Türkiye'nin bu tecrübesini yurt dışında diğer, kardeş, dost ülkelerle de yakın bir şekilde paylaşmaktadır. Çünkü yurtdışındaki varlığını sürdürmesi, finans kaynakları devam ettirmesi, Türkiye'ye karşı tekraren bir düşmanca hareketin içerisine giriyor olmaları nedeniyle Türkiye bu tehdidi yakından izlemekte ve mücadelesini de sürdürmektedir. Kardeş Azerbaycan'a, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde gösterdiği destek ve katkı için, etkisiz hale getirdiği için, sınır dışı ettiği için, bütün okullarını devletleştirdiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'ye 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde desteğini açıklayan ilk ülke yine her zaman olduğu gibi kardeş, can Azerbaycan olmuştur. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ekibine, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine desteği ve kararlılığı için ve FETÖ'cüleri Azerbaycan topraklarından söküp attığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimizin her türlü terör örgütlerine karşı duygusu, düşüncesi, tavrı, davranışı tek yürek, tek bilek olmuştur. Bu çerçevede bizlere destek sunan tüm dost ve kardeş ülkelere başta da can Azerbaycan'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.