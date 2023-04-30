Türkiye bizi de gururlandırıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye'den gelen bir grup gazeteciyi Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra artık bölgede caydırıcı bir güç olduğuna dikkat çekti."Her alanda Türkiye'yle ortak bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. 'Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlet' anlayışıyla hareket ediyoruz" diyen Hacıyev, Türkiye'nin TCG Anadolu, SİHA, Togg ve savunma sanayii alanında gösterdiği başarıların kendilerini de gururlandırdığına, savunma sanayii ve teknolojide yeni bir çığır açtığına dikkat çekti. "Türk dünyası adına da, Azerbaycan adına da kardeş Türkiye'nin bu başarılarıyla çok büyük gurur duyduk. Her bir Türk vatandaşının da bundan gurur duyması lazım" diyen Hacıyev, Türk SİHA'larının zaferlerinde tarihi bir rol oynadığını belirterek, "Dünya harp tarihine altın harflerle yazıldılar" değerlendirmesinde bulundu."Sahada, dış politikada biriz. Türkiye'yle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizim müttefiklik ruhumuzu ortaya koyan bir anlaşma" diyen Hacıyev, "Bizim birliğimizi istemeyenler var. Kıskançlıkla bakanlar var. Türk birliğinin daha da güçlenmesi için Türkiye'nin son 20 yılda İslam ve Türk dünyasında başarılı bir siyaset izlemesi bizi de gururlandırıyor" dedi.Türkiye'nin dünyada adaleti, barışı ve istikrarı destekleyen bir ülke olduğuna dikkat çeken Hacıyev, "Bunu Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'de gördük. Tahıl koridorunda Türkiye, binlerce hayatı kurtardı. Biz bu savaşı istemiyorduk ama topraklarımız haksız bir şekilde işgal edilmişti. Bunu kabul edemezdik. Bu bizim için bir gurur meselesiydi. İşgalde Türkiye'yle bir araya gelerek topraklarımızı azat ettik. İlk günden itibaren siyasi, diplomatik, askeri her Türk vatandaşının desteği bizimleydi" şeklinde konuştu.