‘Türkiye büyük ve önemli bir uygarlığı temsil ediyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sri Lanka
'nın başkenti Kolombo'da Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Peiris, Türkiye
'yi Asya
ve Avrupa arasında bir köprü olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye son derece büyük ve önemli bir medeniyeti temsil ediyor. Şu anki zorlu dünya sürecinde sizin deneyimlerinizden öğrenecek çok şeyimiz var" açıklamasında bulundu.
ASYA'YA DÖNÜŞ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Asya'yı ekonomik güç merkezi olarak gördüklerini belirterek, "Asya'da yeni değiliz ama Asya'nın ekonomik güç merkezi olduğunun daha çok farkındayız. Dolayısıyla daha bütüncül bir yaklaşımla Asya'ya geri dönmeye karar verdik. Bu nedenle Asya ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor ve Sri Lanka'yı Hint Okyanusu'nun incisi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları
'nın (THY
) uçuşlarını artıracağını belirterek, "THY Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya haftada 11 uçuş gerçekleştiriyor. Ancak ilişkilerimizin güçlenmesi adına THY'nin haftalık uçuş sayısını 14'e çıkaracağı bilgisini paylaşmak istiyorum. Bu uçuşlar iki ülke arasındaki iletişimimize ve Sri Lanka'nın turizmine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN MAKALE
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da bazı basın yayın organlarında yer alan makalesinde, iki ülkenin de zengin tarihi mirasına dayanan müstakil kültür ve gelenekleri olduğunu belirtti.