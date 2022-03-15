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Giriş Tarihi: 15.3.2022 15:13

Türkiye dahil pek çok yabancı ülkeyle ithalat ilişkilerini artırdığını söyleyen Rusya'dan yaptırım açıklaması: Engelleyemeyecekler

İHA
Türkiye dahil pek çok yabancı ülkeyle ithalat ilişkilerini artırdığını söyleyen Rusya’dan yaptırım açıklaması: Engelleyemeyecekler

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yapılan yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Abramçenko açıklamasında, "özellikle geçtiğimiz 1 buçuk ayda Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan gelenler de dahil 140’tan fazla yabancı şirket ile ithalatı arttırdık. Batı ülkelerinin yaptırımları, Rusya'daki tarım ve sanayi pazarının engellenmesine yol açmayacaktır." sözlerine yer verdi.

Rusya'Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını sürdürüyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, ülkesine uygulanan yaptırımlara yönelik yaptığı açıklamada, özellikle geçtiğimiz 1 buçuk ayda Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelenler de dahil 140'tan fazla yabancı şirket ile ithalatı arttırdıklarını işaret etti.

"SANAYİ VE PAZAR ENGELLENMEYECEK"

Abramçenko, "Batı ülkelerinin yaptırımları, Rusya'daki tarım ve sanayi pazarının engellenmesine yol açmayacaktır. Dünya sadece ABD ve Avrupa Birliği'nden ibaret değil. Rusya yeni pazarlara girerken yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapıyor. Rus Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor) özellikle geçtiğimiz 1 buçuk ayda Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelenler de dahil 140'tan fazla yabancı şirkete gıda ürünlerinin ithalatına izin verdi" ifadelerini kullandı. İncelemelerden geçen kanatlı hayvanların da ithalatına izin verildiğini aktaran Abramçenko, "Özellikle de et ve süt ürünleri, yem ve yem katkı maddeleri, balık ürünleri ve damızlık ürün tedarikleri söz konusudur. Pazarı yeniden şekillendireceğiz ve karlı ticaret ilişkileri kuracağız, dost ülkelerle ortaklık ağını genişleteceğiz" dedi.

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Türkiye dahil pek çok yabancı ülkeyle ithalat ilişkilerini artırdığını söyleyen Rusya'dan yaptırım açıklaması: Engelleyemeyecekler
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