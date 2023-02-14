‘Türkiye de bize yardım etti’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, İsrailli arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin Türkiye'ye ilk gelen ülkelerden olduğunu ve Kahramanmaraş'taki çalışmalara çok ciddi destek verdiğini söyledi. İsrailli Bakan Cohen de Türkiye'nin 2012'de İsrail'deki yangın için yardıma koştuğunu belirtti.Çavuşoğlu ayrıca deprem zamanındaki dayanışmanın Yunanistan'la da yeni bir sayfa açmaya vesile olması temennisinde bulundu.