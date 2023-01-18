Türkiye düşmanlığına Finlandiya da katıldı

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye ile üçlü muhtıra imzalayan İsveç ve Finlandiya'da ardı ardına süreci baltalayan gelişmeler yaşanıyor. Skandallar, Türkiye'ye yönelik verilen sözleri yerine getirme konusunda daha isteksiz hareket eden İsveç'te başlamıştı. Terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin sokak gösterilerine göz yuman ve FETÖ'cüleri Türkiye'yi iade etmeyen İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın da asılmasıyla alçak saldırılar düzenlenmişti. Bunlara ek olarak İsveç basınında Türkiye bayrağına hakaretler edilerek Cumhurbaşkan Erdoğan karşıtı karitatür yarışması başlatılmıştı.Benzer bir küstah saldırı da Finlandiya'dan geldi. Iltalehti gazetesinde yayınlanan karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha küstah bir şekilde hedef alındı. Gazete adına çalışan Ville Ranta çizdiği karikatüre, "Erdoğan'la daha fazla alay!" başlığını kullandı. NATO'ya üyelik için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'dan konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise "(NATO'ya üyelik konusunda) Finlandiya ile ilgili çok büyük bir sorun yok, belki İsveç ile ilgili olabilir" dedi.