Türkiye, Gazze seferberliğinde öncü

İsrail'in 152 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 717'ye çıktı. Ramazan öncesinde açlık ve susuzluk sorunu giderek büyüyor. Siyonist İsrail, 2.3 milyon Filistinliyi aç ve susuz bırakıyor. Abluka nedeniyle birçok bölgeye insani yardımlar ulaştırılamıyor. Türk Kızılay ise sahadaki yerli personeli ile Refah başta olmak üzere bazı bölgelerde desteklerini sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün sitesinde yayımlanan verilere göre Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ile birlikte Gazze'ye en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden oldu.Ankara, diğer ülkelerden ayrı olarak bölgeye gönüllü yardımlarda bulunuyor. Bazı ülkeler uluslararası anlaşmalar gereği yardım yaparken Türkiye bu anlaşmalardan bağımsız olarak seferberliğini sürdürüyor. İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımların yüzde 25'i BAE, yüzde 20'si Suudi Arabistan ve yüzde 17'si de Türkiye'den gönderildi. Türkiye'yi yüzde 8 ile Katar ve yüzde 3 ile Kuveyt takip etti. Bununla birlikte girmesine izin verilen toplam 74 ambulansın 7'si Türkiye tarafından bağışlanırken, Türkiye, Mısır ve BAE'nin koordinasyonunda 3 bin 201 hasta ve yaralı yanlarında 724 refakatçiyle tahliye edildi.