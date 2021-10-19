Türkiye gücünü artırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basını tarafından yakından izleniyor. Le Figaro'nun "Erdoğan, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın 2000'li yılların başında "Batılı sömürgeci güçlerin" Afrika'ya ilgisinin azaldığını tespit ettiği ve öncelikle Somali ve daha sonra Libya
gibi "Müslüman Afrikalı ülkelerde" varlık göstermeye başladığı belirtildi.
FRANSA KAN KAYBEDİYOR
Erdoğan'ın Angola
ve Nijerya
ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağı aktarılan haberde, Türk silahlarının en önemli örneğinin Bayraktar SİHA'ları olduğu ve bu SİHA'ların 4 cephede kendini gösterdiği belirtildi. Haberde, "Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silah. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya'da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan'ın ABD
, Çin ve Rusya gibi kendisinden daha güçlü ülkelerle çatışmaya girmeden akıllıca geliştirdiği etkidir. Ancak Fransa
gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktan çekinmiyor. (Erdoğan) Fransa'ya karşı Haziran 2020'de Libya açıklarında bilek güreşini kazandı" denildi.
'BATILI EMSALLERINDEN DAHA UCUZ VE ÇİNLİLERDEN DAHA KALİTELİLER'
FRANSIZ devlet radyosu RFI'nin haberinde Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret ederek Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, ekonominin Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığının yönlerinden biri olduğu belirtildi. Türkiye'nin Etiyopya, Tunus ve Fas'a SİHA sattığı ifade edilen haberde, SİHA'lara ilişkin, "Batılı emsallerinden daha ucuz ve Çinlilerin SİHA'larından daha kaliteliler" ifadesi kullanıldı.
FRANSA NE KADAR GERIDE KALDI?
FRANSIZ Le Figaro gazetesinin haberinde, "Fransız sanayisi, SİHA üretiminde ABD, İsrail ve hatta Türkiye'nin nasıl bu kadar gerisinde kalabildi?" sorusu soruldu. Fransız SİHA tarihinin bu sorunun cevabını verdiği ifade edilen haberde, 2008'deki ilk projenin iptal edildiği, ardından projenin 2018'de Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından harekete geçirildiği ve ilk uçuşun Bayraktar TB2'den 14 yıl sonra 2028'de hedeflendiği aktarıldı.
ANGOLA'NIN ÖNEMİ
BİR diğer Fransız gazetesi Le Monde, Erdoğan'ın Afrika ziyaretini "Erdoğan Afrika'daki etkisini yaymaya çalışıyor" başlığıyla duyurdu. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın bu ziyaretleri tamamladığında Afrika'da 30 ülkeye gitmiş olacağı kaydedildi. Haberde, Angola'nın Türkiye'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hedefleri için güvenebileceği bölgesel güç olduğu vurgulandı.